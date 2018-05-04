Автоматическая станция InSight от НАСА будет изучать сейсмическую активность на Марсе

Миссия InSight от организации НАСА будет в течение двух лет изучать структуру Марса. Устройство приземлится в одном из самых вулканических районах планеты — на нагорье Элизий, где займется регистрацией подземных толчков, замером температурой и бурением скважины в 6 метров для анализа структуры почвы.

Марсоход InSight — не первый в истории наблюдения Марса спутник, который должен попытаться проанализировать почву планеты. В 1970-х годах на спускаемых аппаратах «Викинг-1» и «Викинг-2» ученые пытались изучить планету, но оказалось, что у первого устройства не работает радиопередатчик, а второй не имел необходимой для анализа чувствительности.

Инженеры агентства НАСА недавно начали собирать новый марсоход, который отправится на Марс в 2020 году на ракета-носителе «Атлас-5». Основной задачей Mars 2020 является поиск признаков жизни на Марсе. Устройство будет исследовать геологическое строение Марса, состав атмосферы, произведет оценку природных ресурсов и тех угроз, с которыми могут столкнуться люди во время грядущих экспедиций на эту планету. Также в рамках экспедиции ученые попробуют получить кислород из атмосферы Марса, состав которой в основном приходится на углекислый газ. Помимо этого, марсоход произведет забор грунта и камней для изучения.

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