Далай-лама хотел бы встретиться с российскими учеными в Москве

ДХАРАМСАЛА ( Индия ), 4 мая — РИА Новости Ольга Липич . Далай-лама XIV на конференции с ведущими российскими учеными в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала заявил, что намерен продолжать начатый диалог о природе сознания и понимании мира ради счастья всего человечества и что однажды хотел бы встретиться со своими собеседниками в Москве

"В будущем я очень надеюсь на продолжение начатых нами дискуссий. И однажды я бы хотел провести такую встречу, если можно, у вас в Москве", — сказал Далай-лама.

Он видит две основные цели своих встреч с учеными. Первая — расширение и углубление научных знаний о мире, в частности, о его происхождении (космологии), о физике (включая квантовую), о нейробиологии и психологии. Причем российским ученым первоочередными темами для сотрудничества представляются природа сознания, буддийские теории о перерождениях и карме.

Вторая цель, по словам Далай-ламы, связана с тем, что пришло время перестать делить мир на «своих» и «чужих» и на основе научных данных объяснить людям благотворное влияние любви и сострадания на человека, его семью, государство, весь мир. «Религии тысячи лет говорят о любви, но это было не особенно эффективно. Научные же открытия легко убеждают людей», — считает Далай-лама.

Конференция под названием «Понимание мира», проходящая на этой неделе в Дхарамсале, — уже второй опыт встречи ученых-монахов во главе с Далай-ламой и группы выдающихся российских специалистов в рамках перспективного проекта «Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых».

Первая в истории подобная дискуссия прошла в августе 2017 года в Дели с участием известного нейролингвиста, заслуженного деятеля науки РФ Татьяны Черниговской . Она была посвящена преимущественно теме «Природа сознания». Тогда на российских ученых произвели большое впечатление глубокие вопросы и комментарии буддийских коллег, их познания в области квантовой физики. И все участники решили расширять взаимодействие.

Модератором дискуссий в Дхарамсале выступает ведущий российский нейробиолог, член-корреспондент РАН Константин Анохин. В диалоге принимают участие научный руководитель Института общей генетики РАН академик Николай Янковский, известный физиолог, возглавлявший Институт мозга человека РАН, академик Святослав Медведев, специалисты Института философии РАН профессор Давид Дубровский и профессор Виктория Лысенко , директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизилогии РАН профессор Павел Балабан, руководитель лаборатории эволюционной геномики Института общей генетики профессор Евгений Рогаев, глава лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биофака МГУ профессор Александр Каплан , один из основателей Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ Дмитрий Волков , а также еще ряд известных ученых и молодых российских специалистов.

Организаторами диалога выступают Центр тибетской культуры и информации (Москва), фонд «Сохраним Тибет» (Москва) и фонд Далай-ламы, при поддержке Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ и Института философии РАН.