Загадка Шигирского идола: историки определили возраст древнейшей статуи «демона» на Земле

Российские ученые совместно с немецкими коллегами определили, что Шигирскому идолу 11 тысяч лет.

Одна из самых древних уральских археологических находок оказалась древнее, чем все что вообще известно из созданного человеческими руками. Шигирский идол оказался древнее пирамид и всего в этом роде, новейшее исследование уточняет, что ему 11,5 тысяч лет. Это меняет многие представления о древней истории человечества.

Огромный языческий символ — трехметровый Шигирский идол — обнаружили еще в конце 19-го века в торфянике под Нижним Тагилом, но точный возраст уральского исполина ученые смогли установить только сейчас.

«Такая монументальная скульптура, которая говорит не только о высочайшем мастерстве древнего человека, который умел прекрасно обрабатывать огромные лиственницы и обладал всем необходимым инструментом, и еще жил в очень сложном многомерном мире. Вот от этого наши западные коллеги, мягко говоря, слегка прибалдели!», — рассказал ведущий научный сотрудник отдела каменного века института археологии РАН Михаил Жилин.

Раньше считалось, что древняя культура зародилась на Ближнем востоке. В Египте четыре с половиной тысячи лет назад строились гигантские пирамиды, а в центре Евразии в это время вроде бы как ничего значимого и не происходило.

Первоначально скульптуру датировали первым тысячелетием до нашей эры. Но позже стали появляться новые — все более точные методы анализа. И после дополнительных исследований скульптура постарела на десять тысяч лет. Российские ученые совместно с немецкими коллегами определили, что Шигирскому идолу 11 тысяч лет. То есть эта скульптура старше египетских пирамид почти в три раза.

На Шигирском идоле ученые насчитали 8 личин. Одна главная находится наверху, еще 7 второстепенных — с одной и другой стороны. Кому они принадлежат неизвестно, есть предположения, что это люди, другое предположение — звери и третье — это духи, скорее всего, последнее — самое верное, но опять же никто не может сказать — добрые это духи или злые.

Кому угрожал или напротив кого вдохновлял всеми своими личинами Шигирский идол, ученым еще предстоит узнать.