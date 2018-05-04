Ещё
Недоступно человеческому восприятию: Обнародована запись с изменившимся Солнцем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Недоступно человеческому восприятию: Обнародована запись с изменившимся Солнцем 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Ученые NASA при помощи спутника Обсерватория солнечной динамики (SDO) записали испускаемую солнцем энергию в ультрофиолетовом диапазоне. Поскольку он недоступен для восприятия человеческим глазом, получившуюся картину специалисты раскрасили синем цветом.
Короткий ролик, опубликованный на одной из официальных страниц NASA в Twitter демонстрирует непривычную картину — голубое Солнце. На записи видны значительно выступающие дуги силовых линий магнитного поля нашей звезды. В американском космическом агентстве также объяснили, почему сделали запись именно в ультрафиолетовом диапазоне. Они отметили, что солнечный материал при разных температурах излучает свет разной длины волн. Многие из наиболее интересных для изучения областей можно разглядеть именно в этом, недоступном для восприятия простыми смертными, диапазоне.
Дни.ру: последние новости
Политик с пакетом кефира на голове расстрелял радикалов Макаревич оправдался за бегство из России перед Днем Победы "Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу233
Певица погибла во время отдыха13
Украина направила России ноту115
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ114
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов198
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение