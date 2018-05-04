Роскосмос создал мультиспектральные камеры для первого спутника «Арктика»

Специалисты «Российских космических систем» (входят в госкорпорацию Роскосмос ) завершили разработку и изготовление комплекта многозональных сканирующих устройств для первого аппарата новой спутниковой системы «Арктика». Приборы переданы НПО имени С. А. Лавочкина для установки на космический аппарат. Его запуск которого запланирован на 2019 год. О происходящем сообщает пресс-релиз «Российских космических систем».

В настоящее время основные метеорологические аппараты дистанционного зондирования Земли, имеющиеся у России — это спутники серии «Электро-Л», размещенные на геостационарной орбите. Она удалена от планеты на 36 000 километров. Находясь на ней аппарат всегда остается неподвижным относительно той части земной поверхности, за которой наблюдает — скорость его движения по орбите такова, что он «зависает» над выбранным участком планеты. Однако геостационарная орбита оптимальна для наблюдений экватора или средних широт, а вот над высокими широтами и полярными областями уже нет— эту часть планеты сателлиты мониторят под слишком большим углом.

Поэтому спутник «Арктика-М» будет вести наблюдения с высокоэллиптической орбиты — вытянутой настолько, чтобы приближаться к приполярным регионам. Благодаря форме орбиты аппарат будет периодически удаляться от земной поверхности и давать разномасштабные изображения одного и того же места, у него будет отличная от вращения Земли скорость, а также непрерывное изменение ракурса съемки. Все это повышает риски получения дополнительных деформаций изображения и требует использования специальных процедур нормализации, которые будут эффективны только при наличии высокоточных измерений параметров движения съемочной системы. Поэтому в приборах нового спутника заранее существенно повышена точность измерений и координатной привязки.

На каждый аппарат комплекса «Арктика-М» установят по два многозональных сканирующих устройства (МСУ), которые будут резервировать друг друга, повышая надежность системы. Если один из них выйдет из строя, то работать продолжит другой, а взаимодействуя в паре они смогут повысить качество получаемого изображения. В ходе работ по созданию МСУ была повышена радиационная стойкость всего прибора и его отдельных компонентов.

Запуск первого космического аппарата «Арктика-М» запланирован на 2019 год. После выведения на орбиту двух аппаратов этой серии Гидрометцентр России будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит значительно повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального потепления.