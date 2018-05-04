Женщина из 3800 года, показала фото «мертвой» планеты

В последнее время стало очень много путешественников из будущего, которые показывают фотографии и видео Земли, через несколько сот лет или даже тысячелетий. Вот и Белла, которая с её слов прибыла из будущего, показала очередное фото будущего нашей планеты, которое не предвещает ничего хорошего для нашей цивилизации. Женщина уверяет, что её смогли отправить в будущее из нашего времени с помощью специального устройства, технология создания которого не разглашается. Перед началом путешествия в будущее, женщина надеялась увидеть современную планету, с самыми передовыми технологиями, а оказалась на грани заката нашей цивилизации. Руины и тысячи трупов и роботов, которые были повсеместно на Земле удивили и напугали Беллу и она вернулась, чтобы предупредить человечество о будущей катастрофе. Кроме того, женщина отметила странных роботов-киборгов, которые внешне похожи на людей, но они беспощадны к людям и делают всё возможное, чтобы уничтожить человечество. Учёные не восприняли женщину всерьёз, ведь подобных технологий для путешествий во времени не существует или от нас что-то скрывают?