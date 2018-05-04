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Власти Нидерландов намерены искать ученых среди беженцев
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Власти Нидерландов намерены искать ученых среди беженцев 

ТАСС 1 час назад
ГААГА, 4 мая. /ТАСС/. Власти Нидерландов займутся поиском специалистов различных областей знаний среди беженцев. О начале реализации соответствующего проекта объявила Нидерландская организация по научным исследованиям.
Учреждение выразило готовность оказывать всестороннюю, в том числе и финансовую, поддержку в течение одного года молодым ученым из числа лиц, получивших убежище в стране, Основными критериями для участия в программе является наличие степени магистра или доктора, а также официальный статус беженца.
"Как Зигмунд Фрейд и Альберт Эйнштейн, эти люди были вынуждены покинуть свою родину и найти убежище в другой стране. Однако молодые ученые испытывают серьезные проблемы с продолжением своей карьеры в Нидерландах из-за разницы в подходах к работе, языкового барьера и отсутствия возможностей для налаживания контактов с коллегами", — отметили в организации.
Молодым ученым предложат принять участие в различных голландских научно-исследовательских проектах — подобная мера позволит им беженцам узнать о распространенных в Нидерландах исследовательских методах и поделиться своим опытом с местными специалистами.
В Нидерландской организации по научным исследованиям полагают, что подобные меры придадут импульс в реализации проектов, а также позволят беженцам продолжить научные исследования после возвращении на родину.
ТАСС: последние новости
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