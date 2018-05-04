Власти Нидерландов намерены искать ученых среди беженцев

ГААГА , 4 мая. / ТАСС /. Власти Нидерландов займутся поиском специалистов различных областей знаний среди беженцев. О начале реализации соответствующего проекта объявила Нидерландская организация по научным исследованиям.

Учреждение выразило готовность оказывать всестороннюю, в том числе и финансовую, поддержку в течение одного года молодым ученым из числа лиц, получивших убежище в стране, Основными критериями для участия в программе является наличие степени магистра или доктора, а также официальный статус беженца.

"Как Зигмунд Фрейд Альберт Эйнштейн , эти люди были вынуждены покинуть свою родину и найти убежище в другой стране. Однако молодые ученые испытывают серьезные проблемы с продолжением своей карьеры в Нидерландах из-за разницы в подходах к работе, языкового барьера и отсутствия возможностей для налаживания контактов с коллегами", — отметили в организации.

Молодым ученым предложат принять участие в различных голландских научно-исследовательских проектах — подобная мера позволит им беженцам узнать о распространенных в Нидерландах исследовательских методах и поделиться своим опытом с местными специалистами.

В Нидерландской организации по научным исследованиям полагают, что подобные меры придадут импульс в реализации проектов, а также позволят беженцам продолжить научные исследования после возвращении на родину.