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Самая большая карта галактики за всю историю человечества
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Самая большая карта галактики за всю историю человечества 

Популярная механика 49 минут назад
Фото: Популярная механика
Миссия Европейского космического агентства началась в 2013 году с запуска спутника Gaia. Следующие два года он сканировал все звездное небо дважды в год и использовал эту информацию для создания трехмерных изображений. Совмещение изображений, сделанных с разрывом в шесть месяцев (то есть они были сделаны с противоположных сторон Земли), помогает выявить расстояния до различных звезд.
Теперь у нас есть база данных с расстояниями до 1,3 миллиарда звезд. И доступ к этой базе полностью открыт, чтобы ей могли пользоваться ученые со всего мира.
Эта база уже уникальна, но Gaia дает гораздо больше информации и не ограничивается лишь расстояниями. Спутник отслеживает движения звезд, фиксирует цвет и яркость почти каждой зафиксированной звезды, давая астрономам огромный материал для исследований.
Исследователь самостоятельно карту Gaia вы сможете на сайте Европейского космического агентства.
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