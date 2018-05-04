Самая большая карта галактики за всю историю человечества

Миссия Европейского космического агентства началась в 2013 году с запуска спутника Gaia. Следующие два года он сканировал все звездное небо дважды в год и использовал эту информацию для создания трехмерных изображений. Совмещение изображений, сделанных с разрывом в шесть месяцев (то есть они были сделаны с противоположных сторон Земли), помогает выявить расстояния до различных звезд.

Теперь у нас есть база данных с расстояниями до 1,3 миллиарда звезд. И доступ к этой базе полностью открыт, чтобы ей могли пользоваться ученые со всего мира.

Эта база уже уникальна, но Gaia дает гораздо больше информации и не ограничивается лишь расстояниями. Спутник отслеживает движения звезд, фиксирует цвет и яркость почти каждой зафиксированной звезды, давая астрономам огромный материал для исследований.

Исследователь самостоятельно карту Gaia вы сможете на сайте Европейского космического агентства.