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Астрономы нашли самый большой объект во Вселенной
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Астрономы нашли самый большой объект во Вселенной 

Don't Panic 55 минут назад
Фото: Don't Panic
Если в где-то в космосе и есть жизнь, то она должна быть именно там — астрономы нашли гигантское скопление галактик, которое уже признано самым крупным объектом во всей Вселенной.
Звезды, из которых состоят обнаруженные галактики, находятся невероятно далеко от Земли. По сути, мы сейчас видим то, какими они были 12,4 миллиарда лет назад. Кто знает, что произошло с этим кластером за прошедшее время.
Ученые полагают, что объект увеличился еще больше и поглотил целые сотни ближайших галактик. Масса скопления примерно равна 1000 триллионов масс Солнца.
Ничего подобного в космосе раньше не наблюдалось. Астрономы не видят ни одной причины такого массивного скопления звезд.
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