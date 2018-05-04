Ещё
Сибирские ученые создали установку для производства биоразлагаемых полимеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сибирские ученые создали установку для производства биоразлагаемых полимеров 

ТАСС 2 часа назад
НОВОСИБИРСК, 4 мая. /ТАСС/. Ученые Института катализа Сибирского отделения РАН создали установку для опытного производства полимеров, которые полностью разлагаются бактериями, сообщил в пятницу ТАСС старший научный сотрудник института Александр Потапов.
"Мы сделали установку объемом 3 литра — за один раз она будет производить до 1,5 килограмма полимера. Будем проводить эксперименты и воспроизводить лабораторные свойства — это масштабирование технологии", — рассказал Потапов.
Установка необходима для отработки технологии, которую затем планируется внедрять в промышленное производство. По словам ученого, разработкой заинтересовались частные предприниматели из регионов России, а также компания из США.
Ранее ученые Института катализа Сибирского отделения РАН запатентовали простую технологию получения прочных полимеров из янтарной кислоты и спиртов, которые могут заменить материалы для изготовления пакетов, посуды и упаковки — полиэтилен и полипропилен. Материалы полностью разлагаются с помощью бактерий без вреда для окружающей среды с выделением воды и небольшого количества углекислого газа. Срок разложения — от нескольких месяцев до 2 лет.
По данным экологов, ежегодно в океаны попадает от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластика, в том числе упаковки и пакетов. По данным «Гринпис», в России ежегодно используется 180 пакетов на душу населения, то есть 30 миллиардов пакетов в год или 5% от общемирового объема потребления. Эксперты называют одним из путей решения проблемы пластикового загрязнения биоразлагаемые полимеры.
ТАСС: последние новости
СМИ: NASA не подтвердило данные об отказе от планов полета "геологоразведчика" на Луну Источник: аварийно севший в Жуковском Ил-38 отремонтируют ЕКА и NASA намерены доставить на Землю образцы грунта с Марса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно378
Британские истребители сопроводили российский самолет79
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов59
Россия отказалась от союзов с Китаем302
Литва переименовала Грузию103
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение