Сибирские ученые создали установку для производства биоразлагаемых полимеров

НОВОСИБИРСК , 4 мая. / ТАСС /. Ученые Института катализа Сибирского отделения РАН создали установку для опытного производства полимеров, которые полностью разлагаются бактериями, сообщил в пятницу ТАСС старший научный сотрудник института Александр Потапов

"Мы сделали установку объемом 3 литра — за один раз она будет производить до 1,5 килограмма полимера. Будем проводить эксперименты и воспроизводить лабораторные свойства — это масштабирование технологии", — рассказал Потапов.

Установка необходима для отработки технологии, которую затем планируется внедрять в промышленное производство. По словам ученого, разработкой заинтересовались частные предприниматели из регионов России , а также компания из США

Ранее ученые Института катализа Сибирского отделения РАН запатентовали простую технологию получения прочных полимеров из янтарной кислоты и спиртов, которые могут заменить материалы для изготовления пакетов, посуды и упаковки — полиэтилен и полипропилен. Материалы полностью разлагаются с помощью бактерий без вреда для окружающей среды с выделением воды и небольшого количества углекислого газа. Срок разложения — от нескольких месяцев до 2 лет.

По данным экологов, ежегодно в океаны попадает от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластика, в том числе упаковки и пакетов. По данным «Гринпис», в России ежегодно используется 180 пакетов на душу населения, то есть 30 миллиардов пакетов в год или 5% от общемирового объема потребления. Эксперты называют одним из путей решения проблемы пластикового загрязнения биоразлагаемые полимеры.