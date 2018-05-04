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Обнаружено растение, не умеющее дышать
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Обнаружено растение, не умеющее дышать 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Известное всем европейцам растение омела, которым традиционно украшают дома, оказалось внезапно очень интересным для биологов.
Британские ботаники из Центра Джона Иннеса в Норидже установили, что омела не может расщеплять сахара с помощью кислорода, чтобы получить энергию для своих клеток. Это можно сравнить с неумением дышать.
Ранее ученые были уверены, что митохондрии, обеспечивающие окисление органики и использование выделившейся благодаря этому энергии, действуют во всех клетках многоклеточных организмов, но омела опровергла их выводы, пишет издание nation-news.ru.
Чтобы выжить, не имея кислородного дыхания, омела вместо использования специального гена производит молекулы АТФ с помощью бескислородного метаболизма. Часть необходимых для жизни молекул это растение-паразит ворует у дерева-хозяина.
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