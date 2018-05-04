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В столице открыли мемориальную доску академику А. М. Обухову
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В столице открыли мемориальную доску академику А. М. Обухову 

Департамент культурного наследия города Москвы 45 минут назад
4 мая 2018 года по адресу: Пыжевский переулок, дом 3 состоялось торжественное открытие мемориальной доски выдающемуся ученому, академику Академии наук СССР Александру Михайловичу Обухову. Открытие было приурочено к столетней годовщине со дня рождения ученого.
Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов:«Мемориальные доски — очень важная деталь исторического наследия столицы, благодаря которой граждане знают о великих людях, живших и работавших с нами в одном городе. Сегодня мы открыли мемориальную доску ученому с мировым именем, основателю Института физики атмосферы РАН, одному из создателей теории мелкомасштабной турбулентности Александру Михайловичу Обухову. Его труды по изучению климата и окружающей среды известны не только в России, но и за рубежом, а имя Обухова носит несколько законов и параметров в этой области физики. Открытие было приурочено к столетней годовщине со дня рождения ученого».
Мемориальная доска из бронзы установлена на фасаде Института физики атмосферы Российской академии наук, основателем и первым директором которого был сам Александр Михайлович. Он проработал здесь с 1966 по 1989 год. Институт физики атмосферы был образован в 1956 году при его участии и с 1994 года носит имя ученого. Авторами мемориальной доски стали скульптор И. Н. Новиков и архитектор А. К. Тихонов.
Александр Обухов — один из крупнейших в мире специалистов в области физики атмосферы, доктор физико-математических наук. Его основные научные исследования были посвящены физике атмосферы, турбулентности, математической статистике.
Александр Михайлович был главным редактором журнала «Известия АН СССР. Серия „Физика атмосферы и океана“ (1964—1989). Вице-президентом международной ассоциации метеорологии и физики Земли и атмосферы при Международном союзе геодезии и геофизики (1957). Почетным членом Королевского метеорологического общества Великобритании (1967). Членом Национального географического общества США (1966), Геофизического союза США (1967).
За выдающиеся достижения Александр Обухов награжден орденом Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и другими высокими наградами.
В церемонии открытия приняли участие представители Департамента культурного наследия, руководства и коллектива института, коллеги и родственники ученого.
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