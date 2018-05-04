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Мемориальную доску академику А. Обухову открыли в Москве
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Мемориальную доску академику А. Обухову открыли в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мемориальную доску академику Александру Обухову установили на здании Института физики атмосферы Российской академии наук в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия столицы (Мосгорнаследие).
«Сегодня мы открыли мемориальную доску ученому с мировым именем, основателю Института физики атмосферы РАН, одному из создателей теории мелкомасштабной турбулентности Александру Михайловичу Обухову. Его труды по изучению климата и окружающей среды известны не только в России, но и за рубежом, а имя Обухова носит несколько законов и параметров в этой области физики. Открытие было приурочено к столетней годовщине со дня рождения ученого», — приводит пресс-служба слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
Отмечается, что открытие было приурочено к 100-летию со дня рождения ученого.
А. Обухов — один из крупнейших в мире специалистов в области физики атмосферы, доктор физико-математических наук. Его основные научные исследования были посвящены физике атмосферы, турбулентности, математической статистике. Был основателем и первым директором Института физики атмосферы, который ныне носит его имя.
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