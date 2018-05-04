Мемориальную доску академику А. Обухову открыли в Москве

«Сегодня мы открыли мемориальную доску ученому с мировым именем, основателю Института физики атмосферы РАН, одному из создателей теории мелкомасштабной турбулентности Александру Михайловичу Обухову. Его труды по изучению климата и окружающей среды известны не только в России , но и за рубежом, а имя Обухова носит несколько законов и параметров в этой области физики. Открытие было приурочено к столетней годовщине со дня рождения ученого», — приводит пресс-служба слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова

Отмечается, что открытие было приурочено к 100-летию со дня рождения ученого.

А. Обухов — один из крупнейших в мире специалистов в области физики атмосферы, доктор физико-математических наук. Его основные научные исследования были посвящены физике атмосферы, турбулентности, математической статистике. Был основателем и первым директором Института физики атмосферы, который ныне носит его имя.