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Кудрин предложил создать «цифровых двойников» россиян
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Кудрин предложил создать «цифровых двойников» россиян 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: ТАСС
Центр стратегических разработок (ЦСР), который возглавляет Алексей Кудрин, предложил создать «цифровых двойников» россиян, а также развивать у чиновников «цифровой менталитет». Эти и другие инициативы по трансформации системы госуправления содержатся в докладе «Государство как платформа».
Эксперты центра предложили при рождении ребенка передавать информацию о нем в так называемый океан данных и со временем пополнять его актуальной информацией. В результате россияне смогут автоматически получать целый ряд услуг: начисление материнского капитала, запись ребенка в детский сад, отправку документов по месту жительства, приглашение получить паспорт.
Авторы доклада также указывают на необходимость развивать у чиновников «цифровой менталитет», отказываться от традиционных бумажных сервисов и переходить к культуре «государство для меня» (внедрение государством онлайн-сервисов, которые будут удовлетворять запросы граждан и бизнеса). Для этого система госуправления должна научиться работать как передовая IT-корпорация, отмечают эксперты.
«В результате сам государственный аппарат в идеале превратится в малочисленную и высокопрофессиональную службу, обеспечивающую наиболее сложные функции и профессионально работающую с автоматизированными системами», — говорится в докладе.
Идея «Государства как платформы» нуждается в координации и поддержке на самом высоком уровне, считают эксперты ЦСР. Так, предлагается создать Центр цифровой трансформации госуправления, которым должен руководить либо особый вице-премьер, либо министр.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в российском правительстве сообщила, что Кудрина могут назначить на высокий пост в правительстве или администрации президента, передав ему полномочия премьер-министра Дмитрия Медведева в сфере экономики.
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