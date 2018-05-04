Российские ученые восстановили сердце лягушки после 45 суток заморозки

Российские ученые впервые в мире восстановили сердце лягушки, которое находилось в замороженном виде более месяца. Об этом сообщил РИА Новости профессор Анатолий Ковтун.

Фонда перспективных исследований , в котором работает Ковтун, разрабатывает технологию неограниченного по времени сохранения в жизнеспособном состоянии изолированных тканей и органов человека. Сердце лягушки удалось восстановить после 45 суток хранения. Оно было заморожено при температуре минус 196 градусов Цельсия.

Ученые также смогли добиться устойчивого восстановления функциональной активности изолированного сердца крысы после 24 часов гипотермического хранения при плюс четырех градусах.

Ученые считают, что успешная работа в этом направлении способна произвести научную революцию в восстановительной медицине.