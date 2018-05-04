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«Ледяной ключ» к тайнам Вселенной: зачем ученые ловят нейтрино в Антарктиде
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«Ледяной ключ» к тайнам Вселенной: зачем ученые ловят нейтрино в Антарктиде 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Чтобы приблизиться к разгадке тайн космоса, ученые-физики превратили лед Антарктиды в гигантский детектор. С его помощью они ищут нейтрино сверхвысоких энергий — следы самых мощных взрывов и катаклизмов Вселенной. Ради этих частиц ученые каждый год на станции Мак-Мёрдо запускают аэростаты, начиненные самой высокотехнологичной аппаратурой. Эксперимент по поиску нейтрино — ANITA — реализуется физиками-исследователями из НИЯУ МИФИ и университета штата Гавайи, НАСА.
Фотолента подготовлена при поддержке Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», участника Проекта 5-100.
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