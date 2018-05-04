НАСА терпит технические неудачи

Миссия НАСА по покорению Марса может провалиться. По крайней мере, начались первые проблемы. Во время тестирования теплового щита, который должен будет защищать марсоход при вхождении в марсианскую атмосферу, на приборе появились трещины. Стоит этот щит 2 млрд долларов.

Специалисты заявляют, что такого поворота не ожидали и им придется строить новый щит. Планировалось, что марсоход полетит на красную планету в 2020 году, чтобы искать следы жизни и собирать образцы почвы. А щит должен был защищать его от высоких температур при приближении к Марсу. Щит изготовлен из легкого, но прочного материала, способного противостоять жаре в 2204 градусов. Но сейчас он треснул по всему периметру, поэтому ученым придется вносить какие-то изменения в конструкцию.