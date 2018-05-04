Ещё
НАСА терпит технические неудачи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАСА терпит технические неудачи 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 59 минут назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Миссия НАСА по покорению Марса может провалиться. По крайней мере, начались первые проблемы. Во время тестирования теплового щита, который должен будет защищать марсоход при вхождении в марсианскую атмосферу, на приборе появились трещины. Стоит этот щит 2 млрд долларов.
Специалисты заявляют, что такого поворота не ожидали и им придется строить новый щит. Планировалось, что марсоход полетит на красную планету в 2020 году, чтобы искать следы жизни и собирать образцы почвы. А щит должен был защищать его от высоких температур при приближении к Марсу. Щит изготовлен из легкого, но прочного материала, способного противостоять жаре в 2204 градусов. Но сейчас он треснул по всему периметру, поэтому ученым придется вносить какие-то изменения в конструкцию.
Нынешней весной это уже второе фиаско космического агентства. До того пришлось отложить запуск в эксплуатацию гигантского телескопа James Webb Space Telescope из-за проблем со щитом, защищающим от солнечных лучей. На доработки могут уйти год и миллиардные вложения.
КТО?ЧТО?ГДЕ?: последние новости
Китай построит базу на Луне Google представит приложение для планирования 7 чешских курортов, в которых стоит побывать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву ждет «второе пришествие»29
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море14
Тракторы признали новым оружием России81
Банки отказывают россиянам по-новому88
Квартира Парфенова насмешила Лебедева21
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение