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Китай успешно запустил спутник связи «Apstar-6С»
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Китай успешно запустил спутник связи «Apstar-6С» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сичан, 4 мая /Синьхуа/ — 4 мая в 00:06 на китайском космодроме «Сичан» при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3В» был успешно запущен спутник связи «Apstar-6С». Спутник вышел на заданную орбиту.
Использовать спутник «Apstar-6С» будет компания APT Satellite Holdings Limited, в основном он будет применяться для регионалького телевидения, теле— и радиовещания, связи, Интернета и мультимедиа, может предоставлять услуги для Китая, Монголии, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Индокитая.
Спутник и его ракета-носитель произведены Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией.
Это 273 полет ракеты-носителя серии «Чанчжэн». —0—
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