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Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник
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Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник 

ТАСС 47 минут назад
ПЕКИН, 3 мая. /ТАСС/. Китай в четверг вывел на орбиту телекоммуникационный спутник APSTAR-6C. Запуск, передает агентство Синьхуа, осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).
Вывод на орбиту спутника произведен с помощью ракеты-носителя Long March-3B ("Великий поход-3B"). Спутник и ракета-носитель изготовлены Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники CASC.
Аппарат запущен для гонконгской компании APT Satellite, которая будет предоставлять услуги по ретрансляции телевизионного сигнала, поддержанию коммуникаций, осуществлению доступа к интернету для пользователей в АТР.
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