Toshiba выводит квантовое шифрование на рекордные дистанции

Исследователи из компании Toshiba придумали новый способ использования законов квантовой механики для отправки защищенных сообщений с использованием современных технологий. С использованием их идеи возможна отправка защищенных данных на расстояние до 550 километров. Ключ шифрования в этом случае не может быть получен ни одним из известных способов.

Компании и ученые постоянно ломают голову над тем, как применить квантовую механику в современных технологических продуктах. Один из более перспективных сценариев использования — это шифрование данных. Отчасти эта идея уже реализована, но она недостаточно хороша при передаче данных на длинные дистанции. Ученые из Toshiba решили, что способны передавать данные на расстояние до 550 километров.

Два пользователя на достаточно большом расстоянии друг от друга могут наделить электрическое поле определенным квантовым состоянием и отправить их по оптоволоконному кабелю в центр, где два поля соединятся и будут подвержены квантовой интерференции. Каждый пользователь получает результат измерения одного фотона, который может быть использован в качестве скрытого квантового ключа для дешифрования сообщений этих пользователей.

Информация о придуманном в Toshiba способе использования законов квантовой механики появилась в журнале Nature и на данный момент носит исключительно теоретический характер. Однако уже в следующем году Toshiba планирует провести демонстрацию, а затем в течение двух лет создать прототип рабочего способа обмена данными.

Многие ученые считают, что будущее именно за квантовым распределением ключей и в будущем мир будет опутан безопасными квантовыми сетями, по которым будут отправляться генетические данные, правительственные данные и другая информация, требующая высокой степени защиты.