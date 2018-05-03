Четыре миллиарда лет назад Марс был прохладной полупустыней

Пока одни исследователи считают, что древний Марс был покрыт ледниками, другие предполагают, что он был больше похож на Землю. Новая статья, появившаяся на страницах журнала Nature Geoscience, приводит аргументы в пользу второй концепции.

Идея о влажном и теплом марсианском климате нравится некоторым ученым, но имеет и свои недостатки. Во-первых, непонятно, как Марс, расположенный дальше от Солнца, чем Земля, мог получать достаточно тепла и света для такого сценария. Во-вторых, недавние рассветы показали, что знаменитые марсианские каналы, скорее всего, сформировались из-за таяния ледников. Этот довод свидетельствует в пользу того, что климат на Красной планете был холодным, но перемежался эпизодами потепления.

Кроме того, ученые постоянно дискутируют по поводу соотношения парникового эффекта и отражающей способности планеты. Известно, что белый блестящий лед отражает солнечные лучи, тогда как облака создают парниковый эффект и экранируют лучи обратно. Чем больше лед покрывает поверхность планеты, тем большая плотность парниковых газов требуется, чтобы вызвать потепление.

В новом исследовании ученые сделали предположение, что марсианские каналы могли появиться из-за вулканической активности. Извержения вулканов, выбрасывающих в атмосферу углекислый газ, водород и метан, могли создавать парниковый эффект, усиливающий потепление. Пары воды конденсировались и выпадали в виде дождя, потоки которого и вырезали контуры загадочных долин.

При этом годовой уровень осадков на древнем Марсе не превышал 10 сантиметров, так что и в этом случае климат планеты приблизительно напоминает условиях в земных полупустынях. Эта модель не отрицает наличия небольших ледников, которые могли таять и тоже размывать поверхность планеты, оставляя следы потоков. Поверхность планеты могла быть покрыта тонким льдом или рыхлым снегом. Большая часть Марса могла быть холодной и пустынной, примерно как Северная Америка во время плейстоценового оледенения, но в теплые периоды лед мог подтаивать, вызывая эрозию.

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