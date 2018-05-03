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Ученые обнаружили самую длинную непрерывную морскую линию
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Ученые обнаружили самую длинную непрерывную морскую линию 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Исследователи обнаружили самую длинную прямую морскую линию, достигающую почти 20 тысяч миль. Ее вычислила команда ученых из Ирландии и Индии.
Согласно статье в журнале Sience, длинная непрерывная морская линия берет свое начало в Пакистане и заканчивается на Камчатке. Как рассказали инженер из IBM Research India в Нью-Дели Кушал Мукерджи и физик Рохан Чабуквар из Исследовательского центра United Technologies в Ирландии, ее очертили при помощи компьютерного моделирования.
Исследователи применили сложную геометрию, чтобы точно вычислить длину полосы, которая составляет 19940 миль (32 090 километров). Линия захватывает морскую площадь южного Пакистана, северо-восточную точку России через Аравийское море, Индийский океан, Южный Атлантический океан и весь Тихий океан.
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