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Российские ученые утверждают, что Черное море стало чище
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Российские ученые утверждают, что Черное море стало чище 

РИА Новости 38 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Черное море в последнее десятилетие стало чище по сравнению с 80-ми годами, что подтверждается присутствием в акватории «полезных» водорослей, избегающих загрязненной воды, сообщила РИА Новости научный сотрудник ФИЦ Южный научный центр РАН, кандидат биологических наук Ольга Ясакова.
На протяжении нескольких лет ученые проводили исследования в Черном море, в частности, в Новороссийской бухте. Было установлено, что численность кокколитофоридов (водоросли планктонного вида) там значительно выросла.
"В последние десять лет численность этого вида водорослей постоянно растет и ежегодно достигает уровня «цветения». Плюсы этого очевидны, ведь этот вид водорослей — один из немногих на нашей планете, который способен поглощать из земной атмосферы углекислый газ", — сказала собеседница агентства.
Избыток углекислого газа может способствовать парниковому эффекту и глобальному потеплению климата. «Кокколитофориды способны соединять углекислый газ с кальцием и переводить его в нерастворимую форму — карбонат кальция. Из него водоросли строят оболочку своих клеток — в виде известковых пластин, которые впоследствии осаждаются на дно морей и океанов, образуя известковые породы», — пояснила она.
При этом кокколитофориды избегают загрязненных районов. До середины 1980-х годов их доля в фитопланктоне Черного моря была мизерной, что, по мнению ученых, было связано с интенсивным использованием европейскими странами минеральных удобрений. С полей удобрения попадали в крупные реки Европы и выносились в мелководную северо-западную часть Черного моря.
"В 1980-х годах европейские страны стали меньше поставлять биогенных веществ в водоемы Европы. В итоге, море стало несколько чище, а с ним и воздух, очищаемый этими водорослями", — заключила Ясакова.
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