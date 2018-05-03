Делегация Орловской области приняла участие в международной конференции по фотонике «SPIE Photonics Europe» во Франции, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Сотрудники ОГУ им. И. С. Тургенева рассказали своих проектах коллегам в Страсбурге. На конференции было представлено 7 постерных докладов по итогам стратегического проекта опорного университета «Национальный научно-технологический центр биомедицинской фотоники».
В пресс-службе отметили, что исследования орловских учёных были выполнены в тесном взаимодействии с ведущими медицинскими учреждениями России, Орловской области, зарубежными научными центрами.
В рамках конференции состоялась церемония награждения победителей конкурса стипендий международного общества оптики и фотоники SPIE Optics and Photonics Education Scholarship в 2017 году. Награды получили представители Орловской области Ирина Маковик, Елена Жарких, Игорь Козлов, Ксения Кандурова.
Сообщение Орловские учёные представили свои исследования в Страсбурге появились сначала на РИА 57.