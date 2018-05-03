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Срочно: Крупный пожар вспыхнул в Индийском агентстве космических исследований
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Срочно: Крупный пожар вспыхнул в Индийском агентстве космических исследований 

ИА Синьхуа 27 минут назад
Нью-Дели, 3 мая /Синьхуа/ — Крупный пожар вспыхнул в  исследовательском центре Индийского космического агентства в  западном штате Гуджарат. Об этом сообщили официальные источники.
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