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Срочно: Крупный пожар вспыхнул в Индийском агентстве космических исследований
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Срочно: Крупный пожар вспыхнул в Индийском агентстве космических исследований
ИА Синьхуа
27 минут назад
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Нью-Дели
, 3 мая /
Синьхуа
/ — Крупный пожар вспыхнул в исследовательском центре Индийского
космического агентства
в западном штате Гуджарат. Об этом сообщили официальные источники.
—0—
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