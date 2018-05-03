Крылья бабочки подсказали идею глазного имплантата

Прозрачные участки крыльев так называемых стеклянных бабочек практически не отражают свет. В свое время их уникальными свойствами вдохновились разработчики безбликовых дисплеев. Недавно их примеру последовал помощник докторанта Калифорнийского технологического университета Хюк Чо. Он разработал крошечный глазной имплантат в форме барабана, предназначенный для постоянной носки. Его основное предназначение — предотвращение глаукомы. Как известно, при глаукоме возрастает давление на зрительный нерв, в результате чего может наступить полная слепота.

Находясь на поверхности глаза, имплантат под давлением прогибается внутрь. При этом портативное внешнее устройство визуально считывает глубину прогиба, одновременно определяя силу давления. Идея состоит в том, чтобы пользователи, будучи у себя дома, могли самостоятельно проверять зрение.

Однако у считывающего устройства был серьезный недостаток: глубину прогиба оно измеряло, находясь строго перпендикулярно к поверхности имплантата. Вот тут и пригодились крылья бабочки.

Для них угол падения света не имеет никакого значения. Это связано с тем, что они покрыты крошечными столбиками диаметром 100 нанометров, которые расположены на расстоянии 150 нанометров друг от друга. Столбики корректируют направление световых лучей независимо от угла их падения в перпендикулярную плоскость.

Хюк Чо и его коллеги смогли воспроизвести эту наноструктуру на поверхности имплантата, укрепив ее столбиками примерно той же формы и размера, как на крыльях бабочки. В качестве материала был выбран инертный нитрид кремния (Si3N4). После серии экспериментов ученым удалось втрое снизить уровень искажения при снчитывании показаний с имплантата.