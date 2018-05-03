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Проект «Маленький исследователь» представили в детском саду на улице Бестужевых
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Проект «Маленький исследователь» представили в детском саду на улице Бестужевых 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
В дошкольном отделении № 1055 школы № 1411 в рамках детско-родительского ученого совета состоялась презентация долгосрочного проекта «Маленький исследователь». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Ребята в течение учебного года накопили большой «багаж» исследовательских умений, овладели различными способами познания окружающего мира, мыслительными операциями, расширили кругозор. Юные учёные старшей группы 3Б пригласили своих родителей в лабораторию «Маленький исследователь» и показали свои знания и умения в экспериментальной деятельности по темам «Воздух», «Вода», «Свет», «Магнетизм» и «Весовые измерения», — рассказали в администрации школы.
Так, в рамках проекта дети доказали родителям, что внутри человека есть воздух, что воду можно перенести с помощью сита, а также рассказали, как Ньютон сделал радугу в лаборатории, из чего состоят весы и что такое равновесие. (ип)
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