В Самарской области распределены 25 губернских научных грантов

Еще 2,7 млн рублей получат ученые Самарской области . Распоряжение о выделении 25 губернских грантов подписано главой региона.

Деньги распределены между коммерческими и некоммерческими организациями, а также отдельными учеными. Среди финансируемых разработок — исследования в сфере физики, филологии, истории. Также средства пойдут на издание научной литературы. Деньги будут выделены во втором полугодии 2018 года.

Напомним, в первом полугодии на эту же сумму были распределены 28 губернских грантов. Среди финансируемых разработок — исследования в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, экологии.

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