Ещё
В Самарской области распределены 25 губернских научных грантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россияне побили рекорд бегства в США
Россияне побили рекорд бегства в США

В Самарской области распределены 25 губернских научных грантов 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Еще 2,7 млн рублей получат ученые Самарской области. Распоряжение о выделении 25 губернских грантов подписано главой региона.
Деньги распределены между коммерческими и некоммерческими организациями, а также отдельными учеными. Среди финансируемых разработок — исследования в сфере физики, филологии, истории. Также средства пойдут на издание научной литературы. Деньги будут выделены во втором полугодии 2018 года.
Напомним, в первом полугодии на эту же сумму были распределены 28 губернских грантов. Среди финансируемых разработок — исследования в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, экологии.
Фото: pixabay.com
ТРК Губерния: последние новости
Всероссийская акция "Бессмертный полк" пройдет в Самаре 9 мая Для школьников Самарской области стартовала акция "Поехали!" Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 2017 год по МСФО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы83
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов265
Полномочия Медведева передадут Кудрину1022
Россияне побили рекорд бегства в США102
В Сирии разбился российский истребитель427
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение