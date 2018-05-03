Под носом у ученых и ихтиорнисов нашелся похожий на клешню клюв

Палеонтологи собрали разрозненные кусочки черепа древних вымерших птиц Ichthyornis dispar и обнаружили причудливое образование, из которого в процессе эволюции развился клюв. О находке, оказавшейся буквально под носом специалистов и ихтиорнисов, палеонтологи рассказали в статье в журнале Nature.

Ихтиорнисы — самое известное промежуточное звено между динозаврами и современными птицами. Они жили около 100 миллионов лет назад и внешне напоминали зубастых буревестников. Некоторые ученые предполагают, что их зубы в обычное время были скрыты под слоем мягких тканей, поэтому внешне ихтиорнисы могли напоминать современных морских пернатых еще больше. Останки обитавшего в Северной Америке вида Ichthyornis dispar открыл палеонтолог Чарльз Отниел Марш еще в 1870 году. Они быстро стали хрестоматийным примером предков птиц.

Однако до сих пор останки, которые находили палеонтологи, чаще всего были фрагментарными. Недавно найденные части черепа ихтиорнисов этого вида позволили реконструировать то, как у этих животных сформировался клюв. Компьютерная томография помогла воссоздать череп ихтиорниса целиком в 3D. Примечательно, что среди палеонтологов, проделавших эту работу, есть сотрудники Йельского университета, профессором которого когда-то был и первооткрыватель ихтиорниса Марш.

«Все это время эта удивительная птица, промежуточное звено, была у нас под носом, — каламбурит ведущий автор статьи Бхарт Арьян Бхуллар. — У нее современно выглядящий мозг соседствует с челюстями, в высшей степени похожими на челюсти динозавров».

В этом подготовленном для сайта Nature видео Бхарт Арьян Бхуллар рассказывает о своем открытии

Но самое интересное оказалось под носом у ихтиорниса, а не палеонтологов. На конце верхней челюсти этого предка современных птиц был расположен похожий на клешню вырост, покрытый рогоподобным веществом. По мнению авторов работы, такое причудливое образование могло служить заменой «руки» в момент, когда передние конечности трансформировались в крылья.

Ученые добавляют, что палеонтологические данные не противоречат данным молекулярной биологии, намекающим, что за развитие клюва и неба отвечают одни и те же гены.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.