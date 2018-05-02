В атмосфере экзопланеты впервые обнаружен гелий

Открытие было сделано с помощью космического телескопа «Хаббл», пишет Nature.

Гелий был обнаружен в атмосфере экзопланеты WASP-107b. Отмечается, что это первый случай, когда данный элемент был найден у планеты вне Солнечной системы.

«Гелий является вторым по распространенности элементом во Вселенной после водорода. Но, несмотря на постоянные поиски, его до сих пор не находили в атмосферах экзопланет», — отметила один из авторов открытия Джессика Спейк.

Экзопланета WASP-107b была открыта в 2017 году, является планетой-гигантом размером с Юпитер, расположена в созвездии Девы на расстоянии около 200 световых лет от Земли.

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