СМИ: ученые впервые обнаружили гелий в атмосфере экзопланеты

ТАСС , 2 мая. Ученые с помощью космического телескопа Hubble обнаружили гелий в атмосфере экзопланеты WASP-107b. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в электронной версии журнала Nature. Отмечается, что это первый случай, когда данный элемент был найден у планеты вне Солнечной системы.

"Гелий является вторым по распространенности элементом во Вселенной после водорода. Но несмотря на постоянные поиски, его до сих пор не находили в атмосферах экзопланет", — сообщила сотрудница Университета Эксетера ( Великобритания ) Джессика Спейк, являющаяся одним из авторов открытия.

WASP-107b — открытая в 2017 году планета-гигант размером с Юпитер, расположенная в созвездии Девы на расстоянии около 200 световых лет от Земли.