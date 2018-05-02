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СМИ: ученые впервые обнаружили гелий в атмосфере экзопланеты
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СМИ: ученые впервые обнаружили гелий в атмосфере экзопланеты 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 2 мая. Ученые с помощью космического телескопа Hubble обнаружили гелий в атмосфере экзопланеты WASP-107b. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в электронной версии журнала Nature. Отмечается, что это первый случай, когда данный элемент был найден у планеты вне Солнечной системы.
"Гелий является вторым по распространенности элементом во Вселенной после водорода. Но несмотря на постоянные поиски, его до сих пор не находили в атмосферах экзопланет", — сообщила сотрудница Университета Эксетера (Великобритания) Джессика Спейк, являющаяся одним из авторов открытия.
WASP-107b — открытая в 2017 году планета-гигант размером с Юпитер, расположенная в созвездии Девы на расстоянии около 200 световых лет от Земли.
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