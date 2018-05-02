Военно-Морской Политехнический Институт ВУНЦ ВМФ вышел на новый качественный уровень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

За последние 5 лет в институте выполнено более 600 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, нашедших применение в том числе и в корабельностроительной отрасли.

Деятельность ученых Военно-Морского Политехнического Института (ВУНЦ ВМФ) за 5 лет вышла на новый качественный уровень взаимодействия, поддержания и развития тесных научных связей, координации совместных исследований с Российской Академией наук , научными учреждениями, организациями и промышленными предприятиями, ведущими исследования по оборонной тематике ВМФ.

За последние 5 лет в институте выполнено более 600 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, нашедших применение в том числе и в корабельностроительной отрасли. Ученые института приняли активное участие в 34 международных, 27 всероссийских, 11 региональных и 78 профильных научных конференциях разной направленности.

Помимо этого научно-педагогическим составом Военно-Морского Политехнического Института института опубликовано более 350 статей в международных и всероссийских изданиях, более 1500 статей и тезисов в изданиях института, в том числе: 42 монографии, 55 учебников, 856 учебных и учебно-методических пособий, 677 научных статей.