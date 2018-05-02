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Военно-Морской Политехнический Институт ВУНЦ ВМФ вышел на новый качественный уровень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
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Военно-Морской Политехнический Институт ВУНЦ ВМФ вышел на новый качественный уровень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
За последние 5 лет в институте выполнено более 600 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, нашедших применение в том числе и в корабельностроительной отрасли.
Деятельность ученых Военно-Морского Политехнического Института (ВУНЦ ВМФ) за 5 лет вышла на новый качественный уровень взаимодействия, поддержания и развития тесных научных связей, координации совместных исследований с Российской Академией наук, научными учреждениями, организациями и промышленными предприятиями, ведущими исследования по оборонной тематике ВМФ.
За последние 5 лет в институте выполнено более 600 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, нашедших применение в том числе и в корабельностроительной отрасли. Ученые института приняли активное участие в 34 международных, 27 всероссийских, 11 региональных и 78 профильных научных конференциях разной направленности.
Помимо этого научно-педагогическим составом Военно-Морского Политехнического Института института опубликовано более 350 статей в международных и всероссийских изданиях, более 1500 статей и тезисов в изданиях института, в том числе: 42 монографии, 55 учебников, 856 учебных и учебно-методических пособий, 677 научных статей.
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