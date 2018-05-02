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Мексиканские зоологи обнаружили «вымерший» вид грызунов
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Мексиканские зоологи обнаружили «вымерший» вид грызунов 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Популяция кенгурового прыгуна из-за сельхоздеятельности человека в Нижней Калифорнии начала сокращаться еще в 1986 году.
Музей естественной истории Сан-Диего совместно с некоммерческой природоохранной организацией Terra Peninsular будут содействовать сохранению популяции зверьков кенгурового прыгуна, который с 1994 года считался исчезнувшим. Ученые заявили, что считавшийся более 30 лет вымершим вид грызунов все-таки обитает на планете.
Сан-Квинтинский кенгуровый прыгун имеет длину около 12,5 см и длинный хвост. Это травоядное животное, которое живет в засушливых низинах. Название оно получило от своих больших мощных задних ног, которые позволяют зверьку совершать огромные прыжки, как это делает кенгуру.
— Мало того, что это открытие доказывает важность хорошей полевой работы (зверька обнаружили летом 2017 года во время исследований в полевых условиях), но и позволяет разработать план сохранения животных, основанный на наших выводах. Наши исследования позволяют воплощать наши усилия по сохранению животных, — рассказал Скотт Тремор — научный сотрудник из группы зоологов, обнаруживших зверька.
Just announced! The @SDNHM, in collaboration with @TerraPeninsular, has rediscovered the San Quintín kangaroo rat (Dipodomys gravipes). Read more: https://t.co/iSkwd0sj14. #BackfromExtinction #TheNat #TerraPeninsular pic.twitter.com/7vn15BZnyS
— The Nat (@SDNHM) 16 апреля 2018 г.
Летом 2017 года группе ученых удалось обнаружить четырех зверьков прыгуна, а также высотную калифорнийскую полевку и голохвостого суслика, которые также считались вымершими или на грани вымирания.
Ученые воодушевлены не только обнаружением считавшихся вымершими животных, но и возможностью сохранить популяцию. Появление зверьков зоологи связывают с сокращением сельхоздеятельности в местах обитания прыгуна и других грызунов и намерены направить усилия на обеспечение роста их популяции.
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