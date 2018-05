Мексиканские зоологи обнаружили «вымерший» вид грызунов

Популяция кенгурового прыгуна из-за сельхоздеятельности человека в Нижней Калифорнии начала сокращаться еще в 1986 году.

Музей естественной истории Сан-Диего совместно с некоммерческой природоохранной организацией Terra Peninsular будут содействовать сохранению популяции зверьков кенгурового прыгуна, который с 1994 года считался исчезнувшим. Ученые заявили, что считавшийся более 30 лет вымершим вид грызунов все-таки обитает на планете.

Сан-Квинтинский кенгуровый прыгун имеет длину около 12,5 см и длинный хвост. Это травоядное животное, которое живет в засушливых низинах. Название оно получило от своих больших мощных задних ног, которые позволяют зверьку совершать огромные прыжки, как это делает кенгуру.

— Мало того, что это открытие доказывает важность хорошей полевой работы (зверька обнаружили летом 2017 года во время исследований в полевых условиях), но и позволяет разработать план сохранения животных, основанный на наших выводах. Наши исследования позволяют воплощать наши усилия по сохранению животных, — рассказал Скотт Тремор — научный сотрудник из группы зоологов, обнаруживших зверька.

Just announced! The @SDNHM, in collaboration with @TerraPeninsular, has rediscovered the San Quintín kangaroo rat (Dipodomys gravipes). Read more: https://t.co/iSkwd0sj14. #BackfromExtinction #TheNat #TerraPeninsular pic.twitter.com/7vn15BZnyS

— The Nat (@SDNHM) 16 апреля 2018 г.

Летом 2017 года группе ученых удалось обнаружить четырех зверьков прыгуна, а также высотную калифорнийскую полевку и голохвостого суслика, которые также считались вымершими или на грани вымирания.

Ученые воодушевлены не только обнаружением считавшихся вымершими животных, но и возможностью сохранить популяцию. Появление зверьков зоологи связывают с сокращением сельхоздеятельности в местах обитания прыгуна и других грызунов и намерены направить усилия на обеспечение роста их популяции.

ПО ТЕМЕ

Зоологи обнаружили здоровую популяцию зверьков тасманийского дьявола

МЕЖДУ ТЕМ Ученые выяснили, что жизнь без домашнего животного может сказаться на психическом здоровье