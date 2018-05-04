NASA провела первые испытания космического ядерного реактора

NASA провела первые испытания энергетической установки Kilopower, созданной для предоставления энергии на космические станции на Луне и Марсе. Проект был презентован три года назад, и в сентябре 2017 инженеры создали тестовый образец реактора мощностью 1 кВт и высотой 1,9 метра.

Реактор позволит обеспечить энергией не только базы астронавтов, но и космические аппараты, чьи миссии будут проходить в разных уголках Солнечной системы.

Обычно в космические аппараты встраивают солнечные батареи в качестве источника энергии, но их не всегда бывает достаточно. Есть несколько вариантов, которые могут решить эту проблему.

Например, использовать термоэлектрические генераторы, но они недостаточно мощны, чтобы дать питания большой станции или аппарату.

Тогда специалисты NASA предложили создать ядерную энергетическую установку, чьей мощности хватило бы для обеспечения энергией исследовательские базы на Луне. Дело в том, что во время 14-дневной лунной ночи базы практически не получают солнечный свет, что будет мешать работе, считают астронавты.

В качестве топлива Kilopower будет использовать уран-235, дающий мощность от одного до десяти киловатт. Установка состоит из пустотелого топливного цилиндра, внутри которого есть замедляющий стержень. Снаружи цилиндра находится отражатель нейтронов из оксида бериллия.

Вместо термоэлектрических преобразователей использован двигатель Стирлинга с натриевым теплоносителем, рассказали инженеры NASA.