NASA испытало ядерный реактор для лунной базы

NASA и Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) объявили об успешном испытании ядерной энергетической установки Kilopower для лунной базы. Об этом говорится в сообщении аэрокосмического агентства.

Проект Kilopower был запущен в конце 2017 года. В качестве топлива в реакторах KRUSTY (Kilopower Reactor Using Stirling Technology) используется обогащенный уран (235U). Мощность такого реактора в зависимости от модификации может составлять от одного до десяти киловатт.

Установку предполагается использовать для обеспечения энергией баз на Луне, на Марсе, а также космических аппаратов для миссий к окраинам Солнечной системы.

В ходе экспериментов на полигоне в штате Невада ученые удостоверились, что система действительно способна генерировать электроэнергию, а также стабильна и безопасна при любых внешних условиях. Кроме того, были проведены тесты, которые показали, что Kilopower остается управляемой даже в ситуации множественных отказов.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ