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NASA испытало ядерный реактор для лунной базы
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NASA испытало ядерный реактор для лунной базы 

Мир24 1 час назад
NASA и Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) объявили об успешном испытании ядерной энергетической установки Kilopower для лунной базы. Об этом говорится в сообщении аэрокосмического агентства.
Проект Kilopower был запущен в конце 2017 года. В качестве топлива в реакторах KRUSTY (Kilopower Reactor Using Stirling Technology) используется обогащенный уран (235U). Мощность такого реактора в зависимости от модификации может составлять от одного до десяти киловатт.
Установку предполагается использовать для обеспечения энергией баз на Луне, на Марсе, а также космических аппаратов для миссий к окраинам Солнечной системы.
В ходе экспериментов на полигоне в штате Невада ученые удостоверились, что система действительно способна генерировать электроэнергию, а также стабильна и безопасна при любых внешних условиях. Кроме того, были проведены тесты, которые показали, что Kilopower остается управляемой даже в ситуации множественных отказов.
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