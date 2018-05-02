Ну наконец-то! Созданы контактные линзы, «стреляющие» лазером

Ученые из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия) создали ультратонкую гибкую пленку, способную излучать лазерный свет. Исследователи провели ее успешное испытание на контактных линзах, продемонстрировав реальную возможность выпускать лазерные лучи из глаз. О проделанной работе ученые сообщили в журнале Nature Communications.

Не спешите бежать и покупать визор Циклопа. Лазерный луч, создающийся этой пленкой, очень слабый и не способен вызвать никаких повреждений. Да и сама технология, говорят ученые, скорее обладает потенциалом использования при создании носимых бирок безопасности или, возможно, даже в качестве этакого носимого баркода.

«Мы продемонстрировали процесс производства и работу маломощной лазерной пленки, безопасной для органического применения, а также обладающей большой гибкостью и очень легкой. Ее физические свойства, в сочетании с возможностью генерации маломощного лазерного луча, обладающего различными параметрами выходного спектра, позволяют использовать ее для производства меток безопасности и применять на самых разных поверхностях, включая денежные банкноты, контактные линзы и ногти», — сообщают ученые в опубликованной статье.

Толщина пленки составляет менее одной тысячной миллиметра. Кроме того, она гибкая, поэтому ее можно легко адаптировать для использования, например, в полимерных банкнотах или в мягких пластиковых изделиях, к примеру, в тех же гибких контактных линзах.

Как сообщает портал IEEE Spectrum, лазерный луч пленка создает с помощью впечатанных в ее тонкие полимерные мембраны наноразмерных решеток. Как сообщают ученые, получаемые мембраны затем можно интегрировать в другие поверхности.

При освещении другим лазером, пленка начинает испускать свой собственный лазерный луч с длиной волны 420-700 нанометров, что определено структурой и материалом решетки. Однако исследователи отмечают, что при желании параметры можно настроить под свои нужды, и тогда пленка будет излучать свою длину волны и даже излучать лазер как закодированный сигнал в виде нулей и единиц, как в баркоде.

Диаграмма показывает, как лазерную мембрану можно использовать в качестве защиты от подделки в полимерных денежных банкнотах

Создающийся пленкой лазер очень маломощный — примерно около одного нановатта. Это одна миллиардная ватта, что крайне мало даже для того, чтобы создать едва видимый свет. Но этой мощности вполне достаточно для того, чтобы лазерный луч распознал сканер, что открывает для пленки перспективу использования в качестве основы для бирок безопасности, говорят ученые.

«В этом случае будет очень сложно подделать лазерный луч с нужной длиной волны», — комментирует старший исследователь, физик Мальте Гатер из Сент-Эндрюсского университета.

Для проверки работоспособности пленки команда ученых интегрировала мембрану в контактные линзы, после чего использовала ее на имеющемся извлеченном глазе коровы (изображение выше). Их довольно часто используют в подобных тестах, поскольку они обладают схожими структурными особенностями с человеческим глазом. Кроме того, недостатка в тестовом материале в таком случае, как правило, не бывает.

Работу пленки также проверили, поместив ее на ноготь одного из исследователей. В обоих случаях мембрана производила лазерный луч, и, что боле важно, его мощность постоянно находилась в безопасной зоне, что говорит о возможности его многократного безопасного использования в тех же контактных линзах.

По словам разработчиков, переход от прототипа к массовому производству подобной пленки можно наладить без проблем.

«Используя недавно разработанную технологию рулонной нанопечати, а также технологию органических печатных чернил, можно наладить массовое производство лазерной пленки при низкой стоимости конечного продукта», — отметили ученые.