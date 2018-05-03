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Зоологи обнаружили «вымерший» вид кенгуровых прыгунов
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Зоологи обнаружили «вымерший» вид кенгуровых прыгунов 

Ридус 52 минуты назад
Фото: Ридус
В Мексике ученые обнаружили четырех Сан-Кинтинских кингуровых прыгунов, которые до недавнего времени считались вымершим видом. Последний раз зверьков видели более 30 лет назад.
Вымирание этого вида связано с глобальными сельскохозяйственными изменениями в городке Сан-Кинтин, из-за чего многие растения и животные стали исчезать, в том числе и кингуровые прыгуны.
Впервые этот вид был описан американским зоологом Лоуренсом Хьюи в 1925 году. Тогда ученым удалось найти две колонии грызунов, которые обитали на полях и плантациях Сан-Кинтина.
Согласно описанию зоолога, кингуровый прыгун — это небольшой грызун около 13 сантиметров в длину. Кенгуровым вид назван неслучайно, так как зверек обладает мощными задними лапками, которые позволяют ему прыгать на расстояния до двух метров.
И почти за 60 лет численность кингуровых прыгунов резко сократилась, и в 1994 году правительство Мексики признало грызунов вымершим видов. С 1989 года животных никто не видел, поясняют ученые.
Однако летом прошлого года считавшиеся вымершими звери попали в исследовательские ловушки. Зоологи внимательно изучили четырех грызунов и заявили, что перед ними действительно находятся кунгуровые прыгуны.
Зверей сфотографировали и отпустили на волю. Никто из зоологов ранее не видел таких животных, поэтому параметры грызунов сравнили с описанием 1925 года.
То, что животные не вымерли, и продолжают размножаться, указывает на то, что в городе явно сократились сельскохозяйственные работы, и животные могут спокойно жить в привычных местах, пояснили зоологи.
Также во время исследований ученым удалось обнаружить и других животных, которые считались вымершим или вымирающим видом. Ими оказались высокая калифорнийская полевка и голохвостый суслик.
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