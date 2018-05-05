Миссия InSight стартовала к Марсу

Ракета Atlas V с исследовательским зондом InSight для исследования внутренних слоев Марса стартовала в субботу в 14.05 мск с космодрома Ванденберг в Калифорнии ( США ), трансляцию запуска ведет НАСА

Аппарат InSight — первая миссия по исследованию внутренних слоев Марса. Зонд установит на планете сейсмограф для измерения движений внутренних пород и ударов метеоритов, это позволит ученым больше узнать о строении планеты. Зонд также будет вести бурение Марса и другие эксперименты, которые позволят узнать больше о его формировании и развитии.

Аппарат оснащен микрочипами с именами землян. Прибытие зонда на Марс планируется в ноябре 2018 года.