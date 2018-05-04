Готовится к запуску зонд InSight для исследования недр Марса

Чуть больше суток осталось до старта американского космического аппарата InSight — в силу различных причин запуск задержался на два года относительно первоначальных планов. Но ожидание того стоило. Пятого мая на космодроме базы ВВС США Ванденберг впервые проведут межпланетный старт ракеты Atlas V — и зонд отправится из Калифорнии к нагорью Элизиум в северном полушарии Марса.

Начиная с ноября он будет исследовать кору, мантию и ядро планеты, изучит тектонические процессы и метеоритные удары. Ученые надеются, что эта работа позволит лучше понять эволюцию Марса, Земли и небольших каменистых планет вообще — ведь марсианская поверхность, в отличие от земной, практически не менялась за последние миллиарды лет. Кроме того, работа InSight должна помочь неизбежному в будущем освоению Красной планеты людьми. Планируется, что аппарат проработает чуть больше местного года — 728 земных дней.

На борту спускаемого зонда смонтированы три ключевых научных инструмента. Высокочувствительный сейсмометр SEIS позволит осуществлять мониторинг марсотрясений, метеоритных ударов и так далее. Разработанный немецкими инженерами инструмент HP3 сможет вести бурение и с большой точностью измерит тепловой поток над и под поверхностью планеты. Наконец, детектор RISE будет обмениваться радиосигналами с Землей и проведет наблюдения мельчайших колебаний вращения Марса — они также должны рассказать ученым о внутреннем строении планеты.

В отличие от классических аппаратов вроде советского «Лунохода-1» или современного американского марсохода Curiosity, зонд InSight имеет модульную архитектуру. Часть его аппаратуры установили не на выдвижных манипуляторах, а выполнили съемной. Поэтому первые 55-90 солов (марсианских суток) зонд проведет за картографированием поверхности вокруг места посадки, а затем с помощью манипулятора стационарно разместит сейсмометр и другие инструменты на подходящих участках поверхности.

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Кстати, именно сейсмометр SEIS оказался главной причиной задержки запуска миссии, который первоначально был назначен на 2016 год. В 2015-м инженеры обнаружили слабые утечки в его вакуумной камере, вызванные мельчайшими — практически нанометровыми — трещинами в оболочке. Потребовалось внести конструктивные изменения в прибор, которые уменьшили потери вакуума и сделали его более устойчивым к ним в будущем. Это привело к задержкам — и росту стоимости миссии еще на 150 миллионов долларов. Теперь же все готово к запуску, а NS, как обычно, проведет прямую трансляцию.