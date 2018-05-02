Ледники русской Арктики начали таять вдвое быстрее, чем раньше

Группа ученых из Корнеллского университета зафиксировала увеличение скорости таяния ледников в российской зоне Арктики. Изменения произошли в течение последнего десятилетия, сообщило Ura.ru со ссылкой на «Тюменскую линию».

Исследователи изучили одну из первых подробных карт Земли Франца-Иосифа, составленной в 1958 году, и сравнили ее с данными современной спутниковой съемки.

Оказалось, что с 2011 года в таянии ледников произошел резкий скачок. Прежде в океан ежегодно попадало 2,18 миллиарда тонн воды ежегодно. Затем этот показатель вырос до 4,43 миллиарда тонн. Таким образом, сейчас поверхность ледников сокращается на 10 метров в год.

Причины резкого скачка пока остаются загадкой. Ученые предполагают, что изменения могут быть связаны с повышением температуры мирового океана из-за глобального потепления.