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В вулканическом озере найдены бактерии с Марса
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В вулканическом озере найдены бактерии с Марса 

Ридус 19 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Геологи из Колорадского университета в Боулдере провели анализ воды из озера, расположенного в вулкане Поас в Коста-Рике. Ученые предположили, что несколько миллиардов лет назад на Марсе условия жизни во многом напоминали Лагуну Кальенте — место расположения озера.
Такое предположение появилось у геологов после изучения геологического строения Марса. Исследование озера показало, что в целом температура воды равна 45 градусам Цельсия, но иногда она может подняться до 90 градусов.
В некоторых участках, например, в фумаролах (отверстия в кратере), температура достигает 980 градусов, рассказали геологи.
Для людей вода из такого озера непригодна не только из-за высоких температур, но и из-за большой кислотности воды: ее показатель pH варьировался от минус 0,87 до 0,26. В таких условиях может выжить только один род бактерий — Acidiphílium. Его исследованием и занялись авторы работы.
Напомним, что бактерии Acidiphílium внешне похожи на прямые палочки с закругленными концами. Ранее их находили в шахтных водах пиритовых рудников и отходах медных и урановых рудников. Известно, что эти бактерии предпочитают кислотную среду.
Найти бактерии Acidiphílium в озере было большой удачей, считают геологи. Пока неизвестно, что именно повлияло на этот род бактерий, чтобы они смогли приспособиться к такой среде.
Авторы работы заключили, что если четыре миллиарда лет назад на Марсе и существовала жизнь, она была похожа на бактерии Acidiphílium, которые могли обитать в похожих условиях.
Эта информация поможет будущим исследователям Марса в поисках признаков жизни на планете.
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