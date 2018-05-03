В вулканическом озере найдены бактерии с Марса

Геологи из Колорадского университета в Боулдере провели анализ воды из озера, расположенного в вулкане Поас в Коста-Рике . Ученые предположили, что несколько миллиардов лет назад на Марсе условия жизни во многом напоминали Лагуну Кальенте — место расположения озера.

Такое предположение появилось у геологов после изучения геологического строения Марса. Исследование озера показало, что в целом температура воды равна 45 градусам Цельсия, но иногда она может подняться до 90 градусов.

В некоторых участках, например, в фумаролах (отверстия в кратере), температура достигает 980 градусов, рассказали геологи.

Для людей вода из такого озера непригодна не только из-за высоких температур, но и из-за большой кислотности воды: ее показатель pH варьировался от минус 0,87 до 0,26. В таких условиях может выжить только один род бактерий — Acidiphílium. Его исследованием и занялись авторы работы.

Напомним, что бактерии Acidiphílium внешне похожи на прямые палочки с закругленными концами. Ранее их находили в шахтных водах пиритовых рудников и отходах медных и урановых рудников. Известно, что эти бактерии предпочитают кислотную среду.

Найти бактерии Acidiphílium в озере было большой удачей, считают геологи. Пока неизвестно, что именно повлияло на этот род бактерий, чтобы они смогли приспособиться к такой среде.

Авторы работы заключили, что если четыре миллиарда лет назад на Марсе и существовала жизнь, она была похожа на бактерии Acidiphílium, которые могли обитать в похожих условиях.

Эта информация поможет будущим исследователям Марса в поисках признаков жизни на планете.