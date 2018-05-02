Найденные в вулканическом озере микробы помогут в изучении Марса

Команда ученых из Колорадского университета в Боулдере отправилась с экспедицией в Коста-Рику , чтобы добыть образцы воды из Лагуны Кальенте — озера, расположившегося в вулкане Поас.

Основываясь на изучении геологического строения Марса, исследователи предположили, что четыре миллиарда лет назад условия Красной планеты напоминали Лагуну Кальенте. Температура воды в озере равна 45 градусам Цельсия, но иногда поднимается до 90, а в фумаролах (отверстия в кратере) доходит до 980 градусов. Жидкость оказалась крайне кислотной: ее показатель pH варьировался от минус 0,87 до 0,26. В этих условиях выжил только один род бактерий — Acidiphílium.

Бактерии Acidiphílium напоминают прямые палочки с закругленными концами и обычно обитают в кислотных средах. Прежде их находили в шахтных водах пиритовых рудников и отходах медных и урановых рудников. Профессор Брайан Хайнек (Brian Hynek) рассказал о находке:

«Отыскать безжизненную среду — скажем, бесплодный вулкан — не так необычно. Но найти там единственный тип организмов, а не целое сообщество, — очень редкое явление в природе. Мы находились в условиях, граничащих с теми, которые способна вынести жизнь на Земле. Это не то место, где вы захотите остаться надолго, потому что, скорее всего, попадете в кипящую грязь и серу от извержений».

Astrobiology

По словам профессора, если бы на Марсе четыре миллиарда лет назад существовала жизнь, она бы находились в примерно аналогичных условиях. Возможно, она бы выглядела очень похоже на бактерии Acidiphílium. Эта информация поможет будущим исследователям Марса в поисках признаков жизни на планете.