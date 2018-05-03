Бактерии с Марса нашли в вулканическом озере в Коста‐Рике

Геологи из Колорадского университета в Боулдере изучили воду из озера, которое находится в коста‐риканском вулкане Поас. Результаты исследования навели ученых на мысль, что миллиарды лет назад, условия жизни на Марсе во многом напоминали Лагуну Кальенте, где и расположен водоем, сообщил «Ридус»

Специалисты сделали подобные выводы, когда сравнили полученные данные с геологическим строением Марса. Изучение озера показало, что в целом температура воды составляет 45 градусов Цельсия, но иногда этот показатель может вырасти до 90 градусов.

Примечательно, что вода из озера не пригодна для людей не только из-за высоких температур, но и из-за повышенной кислотности. В таких условиях могут выжить только бактерии Acidiphilium, предпочитающие кислотную среду. Выходит, что если когда-то на Марсе и была жизнь, она, вероятней всего, напоминала данный род бактерий.

Не так давно космический аппарат Trace Gas Orbiter впервые сфотографировал кратер Марса, покрытый огромным слоем льда. Чтобы получить полноценное изображение ученые скрепили сразу три снимка.