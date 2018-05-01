Китай разрабатывает многоразовую космическую ракету

Пекин, 1 мая / Синьхуа / — Китай намерен восстановить первую ступень ракеты-носителя «Чанчжэн-8» /"Великий поход-8"/, которая находится в стадии разработки и, как ожидается, отправится в первый полет в 2021 году.

Это — часть плана Китая по созданию многоразовых космических аппаратов, заявил главный конструктор ракет-носителей Китайского исследовательского института ракетной техники Лун Лэхао на космической конференции в Харбине , административном центре провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/.

Ракета-носитель «Чанчжэн-8» будет оснащена двумя ступенями и двумя стартовыми ускорителями. По словам Лун Лэхао, который также является академиком Китайской инженерной академии, предполагается, что первая ступень и ускорители совершат вертикальную посадку.

В случае успеха новая ракета будет использоваться для предоставления услуг по коммерческому запуску космических аппаратов клиентам по всему миру, добавил эксперт.

"Аэрокосмическая индустрия Китая стремится к разработке недорогих аппаратов, способных оперативно выходить в космос для содействия крупномасштабному исследованию космического пространства и развитию коммерческих полетов в будущем", — отметил Лун Лэхао.

Как рассказал глава Комитета науки и технологий при Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, академик Академии наук Китая Бао Вэйминь, в многоразовых космических аппаратах китайской разработки будут использоваться технологии, отличные от применяемых американской компанией-производителем коммерческой космической техники Space X.

"Поскольку существующие ракеты серии «Чанчжэн-2» б «Чанчжэн-3» и «Чанчжэн-4» работают на токсичном топливе, они не могут использоваться повторно. Но мы разрабатываем технологии, которые позволят осуществлять точный контроль над падением отработанных деталей ракет для обеспечения безопасности", — сказал Лун Лэхао.

Разработка подобных технологий важна, учитывая, что при каждом запуске необходимо эвакуировать жителей районов, где возможно падение частей ракет. Точный контроль над падением деталей ракет поможет избежать многих проблем, которые могут возникнуть в связи с активизацией аэрокосмической деятельности Китая, планирующего осуществить 36 запусков в этом году.

Лун Лэхао также ознакомил с дорожной картой развития системы космических перевозок Китая.

В частности, к 2025 году планируется завершить разработку многоразовых суборбитальных ракет-носителей и осуществить суборбитальный космический полет. Примерно в 2030 году будут разработаны ракеты с двумя ступенями многоразового использования, а к 2035 году все ракеты-носители станут многоразовыми, что, возможно, позволит воплотить в реальность мечту о полете в космос обычных людей.

Ракеты-носители нового поколения будут введены в эксплуатацию к 2040 году. Тогда же ожидается разработка многоразовых ракет с гибридными двигателями. Появится больше разновидностей космических кораблей, которые станут более интеллектуальными, надежными, дешевыми, эффективными и удобными.

"Достигнуть этих целей будет нелегко, и предстоит решить множество технологических вопросов", — добавил Лун Лэхао. -0-