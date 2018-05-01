Французским ученым удалось расшифровать геном розы

ПАРИЖ, 1 мая. / ТАСС /. Провести сложную операцию по секвентированию генома розы удалось французским ученым из Лаборатории репродукции и развития растений (город Лион). Об этом сообщило Agence France-Presse. Данная программа потребовала восьми лет упорного труда. Результаты опубликованы в профильном научном журнале Nature Genetics.

Как пояснил один из участников проекта, Мохаммед Бендахман, установленная последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК розы «высокого качества» и полученная расшифровка «самая полная из всех существующих» в настоящее время. «Это очень большое достижение для столь сложного генома, которым является геном розы», — подчеркнул он.

Для исследовательского проекта был выбран геном цветка сорта Old Blush (Rosa chinensis), насчитывающий 36377 генов. Данный сорт был вывезен из Китая в Европу еще в 1793 году. Ученые в этой связи напоминают, что «нынешние более чем 35 тыс. сортов происходят изначально от небольшого числа скрещиваний между десятком видов диких роз».

Секвентирование должно позволить определить, какие именно гены отвечают за те или иные характеристики этого цветка. В перспективе все это позволит, например, создавать розы, не требующие применения пестицидов и интенсивного орошения. Кроме того, как подчеркивает Мохаммед Бендахман, «специалисты смогут добиться новых взаимосочетаний между формой, цветом и ароматом растений». Это может привести к созданию специализирующимися на разработке и продаже растений компаниями новых сверхпопулярных сортов, имеющих прекрасные коммерческие характеристики и в то же время устойчивых при выращивании к вредителям, что немаловажно с финансовой точки зрения.

Как напоминают в этой связи авторы исследования, розы являются наиболее разводимыми в мире цветами и подобные разработки сулят сверхкрупные прибыли. Они выражают уверенность, что их работа безусловно «позволит значительно ускорить процесс улучшения различных видов и сортов роз».