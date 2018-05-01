СМИ: астрономы разрабатывают планы на случай обнаружения сигнала внеземного разума

НЬЮ-ЙОРК , 1 мая. / ТАСС /. Вопросом «Как следует информировать общественность в случае, если на Землю поступит сигнал от других разумных существ во Вселенной?» уже на протяжении длительного времени занимается международная группа ученых. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал Space.com.

Если бы специалисты обнаружили такой сигнал сейчас, то одним из важнейших вопросов было бы то, каким образом эта новость будет подана в соцсетях, рассказал Space.com эксперт из Института поиска внеземных цивилизаций (SETI) Дункан Форгэн. Первый план действий на этот случай постоянный комитет по вопросам поиска сигналов внеземного разума при Международной академии астронавтики (The International Academy of Astronautics) разработал в 1989 году. В 2010 году этот план был дополнен и расширен до двух страниц текста и включал такие разделы, как поиск сигнала иного разума, проверку искусственного характера сигнала и действия при получении подтверждения того, что получено сообщение внеземной цивилизации. Сейчас, по словам Форгэна, разрабатывается новый вариант плана действий и он будет готов через несколько лет.

Ученые исходят из того, что человечество узнает о существовании иного разума, получив сигнал, специально направленный на Землю. Тот факт, что сигнал искусственный, должны будут подтвердить несколько групп ученых. «Потребуется какое-то время на то, чтобы получить подтверждение искусственного характера сообщения, а затем, как говорят те люди, которые занимаются этим вопросом, придется проводить пресс-конференцию и объявлять об этом всему миру», — пояснил астроном из SETI Сет Шостак. Он отметил важность сохранения информации о полученном сигнале в секрете до самого последнего момента, но при этом не исключил возможность утечки данных.

Если новость о сигнале внеземной цивилизации станет достоянием общественности еще до того, как будет завершен его научный анализ, то, по мнению Дункана Форгэна, экспертам придется как-то регулировать подачу материалов, используя различные формулировки для оценки того, насколько реален сигнал.

Поиски сигнала инопланетного разума начались в 1960 году, когда в рамках проекта Ozma астроном Корнеллского университета Фрэнк Дрейк направил радиотелескоп на звезды Тау Кита и Эпсилон Эридана. В 1984 году был учрежден SETI, а также целый ряд самостоятельных программ, в частности, проект Phoenix, в рамках которого проводились наблюдения ближайших к нашей Солнечной системе звезд с характеристиками, близкими к параметрам Солнца. Сейчас SETI взаимодействует с другими исследовательскими центрами в рамках проекта Allen Telescope Array, предусматривающего поиски сигнала с помощью нескольких радиотелескопов в северной Калифорнии.

Кроме того, как отметил портал Space.com, с 2015 года осуществляется проект Breakthrough Listen, в рамках которого ученые будут искать искусственные сообщения от 100 млн звезд в галактике Млечный путь, а также в 100 ближайших к нам галактиках.