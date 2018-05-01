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Немецкие ученые создали «электронный нос», который можно встроить в любой смартфон
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Немецкие ученые создали «электронный нос», который можно встроить в любой смартфон 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
На страницах нашего сайта мы уже писали о создании высокоточного электронного носа, но в современном мире ценится портативность и мобильность. И группа исследователей из Германии недавно представила очень маленький датчик, который может успешно определять запахи и при этом поместится в любой современный смартфон.
За разработку отвечает группа ученых из Технологического института Карлсруэ во главе с физиком Мартином Зоммером. На данный момент датчик может оповещать о запахе дыма, газа или возгорании, но эксперты хотят сделать прибор как можно более «массовым и подходящим для повседневного использования». Поэтому в будущем «электронный нос» планируют научить определять, например, свежесть продуктов питания. Причем, несмотря на свои размеры, действует нос достаточно точно и является гораздо более чувствительным, чем человеческий.
Органы обоняния человека используют для распознавания запахов несколько миллионов обонятельных клеток, а также кучу нейронов в обонятельном центре головного мозга. Повторить такое в электронном устройстве — не самая простая задача. Для ее реализации немецкие ученые использовали особые нановолокна, которые реагируют на сложные газовые смеси. Они формируют различные сигналы в зависимости от окружающего запаха. Эти сигналы анализирует чип на основе диоксида олова. Для начала систему нужно «научить» определенным запахам. После этого она уже будет выявлять их автоматически. На данный момент у устройства осталось, по заверению ученых, лишь одно слабое место:
«Дело в том, что все предметы не всегда пахнут одинаково. Например, цветы в солнечную погоду пахнут иначе, чем в дождь или после него. Поэтому на данный момент нам нужно решить, как преодолеть это ограничение».
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