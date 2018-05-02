Тропическим лесам Амазонки угрожает засуха

Климатологи из США под руководством Гэбриэла Купермана из филиала Калифорнийского университета в Ирвайне предположили, что тропическим лесам Амазонки грозит засуха в будущем, передает сетевое издание m24.ru

Как пишет Science Daily, согласно их подсчетам исследователей, к концу XXI века в бассейне реки среднее количество осадков может упасть на миллиметр в день. На такую же величину показатель может вырасти в Индонезии

Предполагаемая засуха связана с повышением концентрации углекислого газа. В результате с листьев растений начнет медленнее испаряться вода, что приведет к сокращению осадков.

Ранее для оценки последствий влияния парниковых газов ученые создали компьютерную модель, где учли чисто климатические и термодинамические явления. Они рассчитали, как изменятся направления воздушных и водных потоков, перераспределится ли концентрация различных веществ, и как будет выглядеть карта температуры и влажности.

Ученые также неоднократно отмечали, что увеличение концентрации парниковых газов уже привело к заметным изменениям в климате Земли. Растет средняя температура воздуха и поверхности океана. Все чаще случаются засухи и другие катаклизмы.