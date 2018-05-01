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Тропические леса Амазонки могут исчезнуть
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Тропические леса Амазонки могут исчезнуть 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Исследователи из Калифорнийского университета предположили, что увеличение парниковых газов, а также увеличение влажности на лесных территориях Африки и Индонезии может привести к высыханию тропических лесов Амазонки, передает телеканал «360».
Ученые предположили, что реакция тропических лесов Амазонии и Азии может быть связана с изменением осадков, что, в свою очередь, связано с избытком углекислого газа. Так, потоки влаги и ветра со стороны океана изменяются в связи с сокращением количества воды.
По данным исследователей, к концу 21 века среднее количество осадков в бассейне Амазонки уменьшится на 1 миллиметр в день, в то время как в Индонезии количество осадков вырастет на такую же величину.
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