Лингвиста Максима Кронгауза уволили из РГГУ

"Родной и когда-то горячо любимый университет замечательно поздравил меня с 60-летием. То есть вообще никак не поздравил, а где-то еще через месяц прислал бумагу под названием «уведомление об увольнении», — отметил Кронгауз.

Причины увольнения он не назвал.

"Я работаю в РГГУ почти 28 лет и 22 года заведую кафедрой русского языка. Обидно!" — добавил ученый.