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Лингвиста Максима Кронгауза уволили из РГГУ
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Лингвиста Максима Кронгауза уволили из РГГУ 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Известного лингвиста Максима Кронгауза уволили из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об этом ученый написал на своей странице в Facebook.
"Родной и когда-то горячо любимый университет замечательно поздравил меня с 60-летием. То есть вообще никак не поздравил, а где-то еще через месяц прислал бумагу под названием «уведомление об увольнении», — отметил Кронгауз.
Причины увольнения он не назвал.
"Я работаю в РГГУ почти 28 лет и 22 года заведую кафедрой русского языка. Обидно!" — добавил ученый.
Максим Кронгауз имеет ученую степень доктора филологических наук, работает профессором-исследователем и заведует лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик Факультета гуманитарных наук / Школы филологии Высшей Школы Экономики.
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